"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"

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"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"

Фото: твиттер Серхио Регилона/Автор неизвестен

Испанский защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон может перейти в "Лацио", сообщает Corriere dello Sport. 

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года. На испанца также претендует "Ноттингем Форест", но он склоняется к варианту с римским клубом. Стоит отметить, что главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не рассчитывает на игрока, поэтому ему придется уйти.

25-летний Регилон является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он не провел за "Тоттенхэм" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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