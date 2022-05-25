"Лацио" нацелился на опытного хавбека "Эвертона"
Фото: твиттер Аллана/Автор неизвестен
Римский "Лацио" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ливерпульского "Эвертона" Аллану, сообщает Corriere Dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант на приобретении хавбека в летнее трансферное окно. На приобретении хавбека настаивает главный тренер римлян Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Наполи".
В нынешнем сезоне 31-летний Аллан провел за "Эвертон" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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