"Лацио" нацелился на опытного хавбека "Эвертона"

Фото: твиттер Аллана/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику ливерпульского "Эвертона" Аллану, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант на приобретении хавбека в летнее трансферное окно. На приобретении хавбека настаивает главный тренер римлян Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Наполи".

В нынешнем сезоне 31-летний Аллан провел за "Эвертон" 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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