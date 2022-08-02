"Лацио" нацелился на итальянца из "Челси"

Фото: твиттер Эмерсона Пальмери/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к защитнику лондонского "Челси" и сборной Италии Эмерсона Пальмери, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере игрока настаивает лично главный тренер римлян Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Челси".

В прошлом сезоне 27-летний Эмерсон выступал за "Лион" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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