"Лацио" может подписать легенду "Наполи"

Фото: твиттер Дриса Мертенса/Автор неизвестен

"Лацио" проявляет интерес к бельгийскому нападающему Дрису Мертенсу, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

35-летний Мертенс является лучшим бомбардиром в истории "Наполи". Всего он провел за клуб 397 матчей во всех турнирах, забил 148 голов и отдал 90 результативных передач.

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