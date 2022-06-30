"Лацио" купит защитника "Реала" за пять миллионов евро

Фото: твиттер Марио Гилы/Автор неизвестен

Римский "Лацио" близок к покупке защитника мадридского "Реала" Марио Гилы, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о покупке футболиста за пять миллионов евро. При этом "Реал" может сохранить за собой право обратного трансфера игрока. Также Гилу еще надеется подписать "Хетафе".

В минувшем сезоне 21-летний Гила провел за "Реал" два матча во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 23 минуты, и не отметился результативными действиями.

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