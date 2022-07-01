"Лацио" купил бразильца из "Шахтера"

Фото: твиттер Маркоса Антонио/Автор неизвестен

Пресс-служба римского "Лацио" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Маркоса Антонио.

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Антонио выступал за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 101 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Эшторил-Прая". 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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