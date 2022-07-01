"Лацио" купил бразильца из "Шахтера"
Фото: твиттер Маркоса Антонио/Автор неизвестен
Пресс-служба римского "Лацио" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Маркоса Антонио.
Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний Антонио выступал за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 101 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Эшторил-Прая". 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17