"Лацио" договорился с капитаном "Милана"

Фото: твиттер Алессио Романьоли/Автор неизвестен

Бывший защитник "Милана" Алессио Романьоли договорился о переходе в "Лацио", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В ближайшее время футболист подпишет с римским клубом контракт до лета 2027 года. Защитник достанется "орлам" бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истек.

В минувшем сезоне 27-летний Романьоли провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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