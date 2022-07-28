"Лацио" близок к подписанию опытного уругвайца

Фото: твиттер Матиаса Весино/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Уругвая Матиас Весино близок к переходу в "Лацио", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, римский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Хавбек является свободным агентом, поэтому перейдет в новый клуб бесплатно.

30-летний Весино ранее выступал за "Интер", "Эмполи", "Кальяри", "Фиорентину", "Насьональ" и "Сентраль Эспаньол". За сборную Уругвая сыграл 60 матчей и забил четыре гола.

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