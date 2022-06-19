"Лацио" близок к подписанию капитана "Милана"

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"Лацио" близок к подписанию капитана "Милана"

Фото: твиттер Алессио Романьоли/Автор неизвестен

Капитан "Милана" Алессио Романьоли близок к переходу в "Лацио", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже согласовал с римским клубом контракт до лета 2027 года. Защитник достанется "орлам" бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истекает в конце июня. Зарплата игрока в стане римлян составит 3,2 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 27-летний Романьоли провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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