"Лацио" близок к подписанию хавбека "Шахтера"

Фото: твиттер Маркоса Антонио/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио близок к переходу в римский "Лацио", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит восемь миллионов евро без учета бонусов. Антонио подпишет с "Лацио" контракт до лета 2027 года с зарплатой в два миллиона евро в год.

21-летний Антонио выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 101 матч, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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