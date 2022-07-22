Ла Лига требует расторгнуть контракт Мбаппе с ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Испанская Ла Лига обратилась в суд Парижа с требованием расторгнуть контракт между "Пари Сен-Жермен" и нападающим Килианом Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, в Испании полагают, что ПСЖ продлил контракт с форвардом с нарушением правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что 23-летний Мбаппе долгое время вел переговоры с "Реалом" и мог перейти в королевский клуб на правах свободного агента, но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года.

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