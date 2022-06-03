Ла Лига пожаловалась на "Ювентус" и "Манчестер Сити" в УЕФА

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Ла Лига пожаловалась на "Ювентус" и "Манчестер Сити" в УЕФА

Испанская Ла Лига под руководством Хавьера Тебаса пожаловалась в УЕФА на "Ювентус" и "Манчестер Сити", сообщает AS.

По сведениями источника, президент испанской лиги полагает, что итальянский и английский клубы нарушают правила УЕФА. В связи с этим он намерен добиться защиты для испанских клубов от конкуренции в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Тебас намерены подать в суд на "Пари Сен-Жермен" из-за продления контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

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