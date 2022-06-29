Кутепов впервые высказался об уходе из "Спартака"
Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен
Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, каким был его уход из московского клуба.
Как известно, в ближайшее время он может перейти в московское "Торпедо".
"Нормально – обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт, и все" - сказал он.
Футболист признался, что у него были возможности продлить контракт, но вышло иначе.
"Мы общались, но не пришли к общему знаменателю", - завершил Кутепов.
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