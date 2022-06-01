Кутепов ушел из "Спартака"

Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов покинул клуб. Об этом футболист сообщил в своем твиттере.

Контракт игрока с "красно-белыми" завершится в конце июня и он станет свободным агентом.

28-летний Кутепов выступал за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за клуб 114 матчей во всех турнирах и забил два гола. Чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

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