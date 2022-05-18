Кутепов покинет "Спартак"
Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, руководство "красно-белых" приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, Кутепов перейдет в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 28-летний Кутепов провел за "Спартак" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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