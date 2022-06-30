Кутепов подпишет контракт с "Торпедо"

Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком "Торпедо".

По данным "СЭ", уже в пятницу футболист подпишет контракт по схеме "1+1".

Контракт будет предусматривать опцию выкупа, если Кутепов захочет покинуть команду зимой.

28-летний Кутепов играл за "Спартак" с июля 2012 года и покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

"Торпедо" в новом сезоне будет выступать в Премьер лиге.

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