Кутепов подпишет контракт с "Торпедо"
Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен
Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов в ближайшее время станет игроком "Торпедо".
По данным "СЭ", уже в пятницу футболист подпишет контракт по схеме "1+1".
Контракт будет предусматривать опцию выкупа, если Кутепов захочет покинуть команду зимой.
28-летний Кутепов играл за "Спартак" с июля 2012 года и покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.
"Торпедо" в новом сезоне будет выступать в Премьер лиге.
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