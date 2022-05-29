Куртуа высказался о победе в Лиге чемпионов

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Куртуа высказался о победе в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Отметим, что бельгиец установил рекорд финальных матчей ЛЧ, сделав 9 сэйвов, а также стал всего третьим голкипером, который стал лучшим игроком финала.

"Вчера на пресс-конференции я сказал, что "Реал" выигрывает в финале ЛЧ, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона.

Я горжусь командой. Мы вцепились в игру, а когда я понадобился – я помог команде. Мы обыграли клубы, входящие в число лучших в мире. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" провели невероятный сезон, бились до конца АПЛ. "Ливерпуль" выиграл два кубка и был очень силен.

Мы провели отличный матч. У нас был один шанс забить – и мы им воспользовались", – сказал Куртуа.

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