Куртуа уже полгода играет с травмой

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Куртуа уже полгода играет с травмой

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа уже около полугода играет с травмой паха, в том числе и в финале Лиги чемпионов, который королевский клуб выиграл у "Ливерпуля" со счетом 1:0, бельгиец провел с повреждением и даже был признан лучшим игроком матча, сделав 9 сэйвов.

"Я чувствую боль, но она терпима и, что важно, она находится под контролем с января. 

Никакой операции не требуется, но если я хочу вернуться в хороших кондициях к началу следующего сезона и не получить рецидив повреждения, то я должен избегать любого риска", - сказал Куртуа.

Издание Le Soir сообщает, что Куртуа не присоединится к сборной Бельгии для участия в матчах Лиги Наций и сразу отправится в отпуск. 

Ему нужно провести без больших нагрузок и матчей 6 недель, чтобы полностью восстановиться от дискомфорта.

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