Куртуа установил внушительное достижение за "Реал"
Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа практически не пропускает в финальных матчах за мадридский клуб.
Вчера страж ворот сыграл на ноль в игре за Суперкубок УЕФА с "Айнтрахтом" (2:0).
В четырех финалах национальных и европейских турниров за "Реал" бельгиец отбил все 19 ударов в створ. Вратарь ни разу не пропустил в финалах Суперкубков Испании 2019/20 и 2021/22, в финале Лиги чемпионов-2021/22 и сегодня в матче за Суперкубок Европы – 4 финала подряд.
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