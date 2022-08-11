Куртуа установил внушительное достижение за "Реал"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа практически не пропускает в финальных матчах за мадридский клуб.

Вчера страж ворот сыграл на ноль в игре за Суперкубок УЕФА с "Айнтрахтом" (2:0).

В четырех финалах национальных и европейских турниров за "Реал" бельгиец отбил все 19 ударов в створ. Вратарь ни разу не пропустил в финалах Суперкубков Испании 2019/20 и 2021/22, в финале Лиги чемпионов-2021/22 и сегодня в матче за Суперкубок Европы – 4 финала подряд.

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