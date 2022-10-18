Куртуа считает, что вратарю никогда не вручат "Золотой мяч"
Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа уверен, что у вратаря нет шансов выиграть "Золотой мяч".
Вчера на церемонии награждения "Золотого мяча" страж ворот получил приз имени Льва Яшина.
"Я считаю, что это невозможно. Ты выигрываешь Ла Лигу, Лигу чемпионов, твоя команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге занимаешь лишь седьмое место.
Ну, они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года", – заявил бельгиец.
Не пропустите: Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч". | https://dailysports.net
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|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14