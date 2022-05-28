Куртуа поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" и высказался о своем поражении в 2014-м

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" и вспомнил свое поражение в 2014-м, когда он проиграл финал ЛЧ "Реалу", будучи игроком "Атлетико".

"Восемь лет назад я сыграл в своем первом финале Лиги чемпионов. Тогда я не выиграл, но надеюсь сделать это завтра.

"Ливерпуль" играл в финале с "Реалом" в 2018-м, сейчас все по-другому.

Мы знаем, что когда "Реал" доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне", – сказал вратарь.

Напомним, что игра "Мадрида" с "Ливерпулем" состоится уже сегодня и пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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