Куртуа оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Теги реал мадридтибо куртуазолотой мячкарим бензема

Куртуа оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил мнение, что у него нет шансов выиграть "Золотой мяч".

"У вратарей нет шансов выиграть "Золотой мяч", тем более, если ты играешь в одной команде с Бензема. Я могу занять высокое место в голосовании, но выиграть награду невероятно сложно. Для меня наградой стал тот факт, что после финала Лиги чемпионов партнеры скандировали мое имя в раздевалке. Это гораздо более ценно, чем выигрывать индивидуальные награды", – приводит слова Куртуа TuttoMercatoWeb.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лунин может оказаться в АПЛ

Лунин может оказаться в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов