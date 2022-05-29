Куртуа оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа выразил мнение, что у него нет шансов выиграть "Золотой мяч".

"У вратарей нет шансов выиграть "Золотой мяч", тем более, если ты играешь в одной команде с Бензема. Я могу занять высокое место в голосовании, но выиграть награду невероятно сложно. Для меня наградой стал тот факт, что после финала Лиги чемпионов партнеры скандировали мое имя в раздевалке. Это гораздо более ценно, чем выигрывать индивидуальные награды", – приводит слова Куртуа TuttoMercatoWeb.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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