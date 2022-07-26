Куртуа недоволен зарплатой в "Реале"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа недоволен своей зарплатой в королевском клубе, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, голкипер провел беседу с президенту мадридцев Флорентино Пересом и потребовал увеличить оклад. В настоящее время бельгиец получает 7,2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" 50 матчей во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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