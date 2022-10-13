Куртуа может не сыграть с "Барселоной"

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Куртуа может не сыграть с "Барселоной"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа может не сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает El Mundo Deportivo/

По сведениям источника, голкипер до сих пор не тренируется в общей группе, поэтому его участие в матче с каталонцами маловероятно. Таким образом, основным вратарем мадридцев в "эль-класико", скорее всего, будет украинец Андрей Лунин.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 16 октября.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" девять матчей и пропустил шесть голов.

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