Кунде рассказал, что мог оказаться в "Манчестер Сити"

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Кунде рассказал, что мог оказаться в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде рассказал, что им интересовался "Манчестер Сити".

"Один раз мне позвонил Гвардиола. Он сказал, что ему нравится моя игра, и что я бы подошел "Манчестер Сити", - приводит слова Кунде El Pais.

23-летний Кунде в летнее трансферное окно перешел в "Барселону" из "Севильи" за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб три матча и отдал три голевые передачи.

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