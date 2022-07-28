Кунде перешел в "Барселону"

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Кунде перешел в "Барселону"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро и может увеличиться еще на 10 миллионов за счет бонусов. Футболист заключил с каталонским клубом контракт до лета 2027 года.

23-летний Кунде выступал за "Севилью" с 2019 года. Всего он провел за клуб 133 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Бордо". За сборную Франции сыграл 11 матчей.

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