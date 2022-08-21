Кунде недоволен своей ситуацией в "Барселоне"
Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде недоволен тем, что клуб до сих пор не зарегистрировал его для участия в чемпионате Испании, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист может пропустить матч 3-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (28 августа). При этом, для регистрации француза каталонцам будет недостаточно расстаться с голландским форвардом Мемфисом Депаем.
Напомним, что 23-летний Кунде перешел в "Барселону" несколько недель назад из "Севильи". Сумма трансфера составила 50+10 миллионов евро.
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|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14