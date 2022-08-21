Кунде недоволен своей ситуацией в "Барселоне"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде недоволен тем, что клуб до сих пор не зарегистрировал его для участия в чемпионате Испании, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист может пропустить матч 3-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (28 августа). При этом, для регистрации француза каталонцам будет недостаточно расстаться с голландским форвардом Мемфисом Депаем.

Напомним, что 23-летний Кунде перешел в "Барселону" несколько недель назад из "Севильи". Сумма трансфера составила 50+10 миллионов евро.

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