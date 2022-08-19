Кунде может бесплатно уйти из "Барселоны"
Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде может покинуть клуб бесплатно, сообщает Cadena SER.
По сведениям источника, футболист будет иметь право уйти из клуба, если каталонцы до 31 августа не смогут зарегистрировать его для участия в чемпионате Испании. При этом в руководстве "Барселоны" уверены, что смогут решить данный вопрос.
Напомним, что 23-летний Кунде перешел в "Барселону" несколько недель назад из "Севильи". Сумма трансфера составила 50+10 миллионов евро.
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