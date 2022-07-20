Кунде близок к переходу в "Челси"
Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен
Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде близок к переходу в "Челси", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, английский клуб предложит за футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы. "Севилья" приняла данное предложение, но известила об этом "Барселоны", чтобы каталонский клуб мог побороться за француза.
В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Челси" нашел замену Аспиликуэте в Бундеслиге. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Кунде близок к переходу в "Челси"
-
Поражение "Ференцвароша", успех "Пльзени" и 3 ничьих: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 20 июля
-
Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Роналду
-
"Ференцварош" Черчесова проиграл в квалификации Лиги чемпионов
-
"Динамо" Киев и "Фенербахче" сыграли вничью в квалификации ЛЧ
-
Ренату Санчеш выбирает между двумя клубами
-
"Атлетико" повысит зарплату Облака в новом контракте
-
"Манчестер Сити" не может договориться по трансферу воспитанника "Барселоны"
-
ПСЖ близок к покупке защитника "РБ Лейпциг"
-
Лингард может присоединиться к новичку АПЛ
-
"Бавария" намерена продать четырех футболистов
-
"Ювентус" купил лучшего защитника Серии А
-
Левандовски назвал причину перехода в "Барселону"
-
Названа финальная тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки
-
Переход Ракицкого в "Шахтер" сорвался
-
"Атлетико" передумал продавать Лемара
-
"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в Бундеслиге
-
"Шахтер" усилился хорватским защитником
-
"Аякс" купил защитника сборной Нигерии за 23 миллиона евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18