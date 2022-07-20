Кунде близок к переходу в "Челси"

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Кунде близок к переходу в "Челси"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде близок к переходу в "Челси", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб предложит за футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы. "Севилья" приняла данное предложение, но известила об этом "Барселоны", чтобы каталонский клуб мог побороться за француза.

В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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