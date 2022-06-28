Куман жестко раскритиковал "Барселону"

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Куман жестко раскритиковал "Барселону"

Фото: твиттер Рональда Кумана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подверг критике стиль игры каталонского клуба.

"Я предпочитаю доминирующий стиль игры. Но даже играя в пять защитников, схему нельзя назвать защитной. Используя данную схему, "Барселона" при мне провела лучшие матчи за последние годы. Лучшим примером можно назвать финал Кубка Испании против "Атлетика". 

"Барселона" живет прошлым, играя по схеме 4-3-3, использует тики-таку, но ведь футбол изменился. Сейчас играют быстрее, больше требований ставится к физическому состоянию игроков. Нельзя жить прошлым", - приводит слова Кумана Diario Sport.

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