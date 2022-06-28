Куман жестко раскритиковал "Барселону"
Фото: твиттер Рональда Кумана/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подверг критике стиль игры каталонского клуба.
"Я предпочитаю доминирующий стиль игры. Но даже играя в пять защитников, схему нельзя назвать защитной. Используя данную схему, "Барселона" при мне провела лучшие матчи за последние годы. Лучшим примером можно назвать финал Кубка Испании против "Атлетика".
"Барселона" живет прошлым, играя по схеме 4-3-3, использует тики-таку, но ведь футбол изменился. Сейчас играют быстрее, больше требований ставится к физическому состоянию игроков. Нельзя жить прошлым", - приводит слова Кумана Diario Sport.
Не пропустите: "Барселона" увеличила предложение по Левандовски. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Ньюкасл" купил голландского защитника
-
Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника
-
ПСЖ пока не удается уволить Почеттино
-
"Севилья" готова заплатить 20 млн евро за хавбека "Лацио"
-
"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" обмен форвардами
-
"Реал" может купить полузащитника сборной Англии
-
Куман жестко раскритиковал "Барселону"
-
Зинченко может перейти в "Челси"
-
"Фенербахче" может купить форварда "Реала"
-
"Ювентус" интересуется итальянским талантом
-
Англия вышла в финал юношеского чемпионата Европы
-
Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 футболистами
-
"Бавария" выбрала лучшего игрока минувшего сезона
-
Баринов имеет два предложения от клубов РПЛ
-
"Монако" купил форварда "Ливерпуля"
-
Ахметов покинул расположение "Краснодара", его пригласил другой клуб
-
Роналду предложил свои услуги "Интеру"
-
Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14