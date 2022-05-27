Куман высказался о своем уходе из "Барселоны"

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Куман высказался о своем уходе из "Барселоны"

Фото: твиттер Рональда Кумана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о своем увольнении из каталонского клуба.

"Всегда тяжело, когда тебе не дают закончить начатое. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что я сделал хорошую работу. Я не могу назвать ее отличной, но она точно не была плохой. В такой сложной ситуации я сработал хорошо. Надеюсь, что "Барселона" сможет вернуться на прежний уровень. Я же делал все, что мог, даже принимал предложения, которые направлены на улучшения финансового положения клуба. Например, переход Гризманна в "Атлетико". В то время я не думал о себе, все мои мысли были о клубе", - приводит слова Кумана Marca.

59-летний Куман тренировал "Барселону" с 2020 по 2021 годы. Под его руководством клуб становился обладателем Кубка Испании.

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