Куман рассказал, когда увидел талант Педри

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Куман рассказал, когда увидел талант Педри

Фото: твиттер Педри\Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, сколько времени ему понадобилось, чтобы понять талант полузащитника Педри Гонсалеса.

"Случай Педри - потрясающий. Помню, когда подписывал контракт с "Барселоной", со мной говорили о нём, но я ничего не знал. После первых двух тренировок стало понятно, что Педри станет отличным игроком.

Я получил достаточно знаний о нём за две тренировки.

Другие команды хотели его арендовать, но на предсезонной подготовке я заявил: "Педри не должен уходить, потому что я считаю, что через короткое время он будет игроком основного состава". Так и получилось", - сказал голландский специалист.

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