Куман пожаловался на Лапорту
Фото: твиттер Рональда Кумана/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман пожаловался на президента каталонского клуба Жоана Лапорту.
"Барселоне" нужно набраться уверенности, чтобы вернуться на вершину. Для этого Хави нужно получить ощущение уверенности. Лапорта поддерживает Хави, но у меня не было такой поддержки со стороны президента. Надеюсь, что Лапорта извлечет урок из этого и поддержит тренера. Что касается меня, то он постоянно публично сомневался во мне. Так можно говорить внутри клуба, но в прессе меня нужно было поддержать", - приводит слова Кумана ESPN.
Напомним, что Куман был уволен по ходу нынешнего сезона после серии неудовлетворительных результатов.
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