Куман обвинил Лапорту в несостоявшемся переходе Вейналдума в "Барселону"

Фото: твиттер Рональд Кумана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселоу" голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

"Я хотел, чтобы Вейналдум перешел в "Барселону". Но ничего не получилось, так как Жоан Лапорта хотел досадить мне. Он медлил с действиями и в итоге Джорджиньо выбрал ПСЖ. Если бы все было сделано вовремя, то он играл бы за "Барселону", - приводит слова Кумана AD.

Напомним, что Вейналдум перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Ливерпуля" на правах свободного агента. Минувшим летом 31-летний хавбек перешел в "Рому" на правах аренды.

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