Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

31-летний защитник "Наполи" Калиду Кулибали стал игроком "Челси".

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

С африканским футболистом подписали четырёхлетний контракт.

Как известно, у лондонцев была необходимость в центральном защитнике после того, как Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен покинули команду.

В сезоне-2021/2022 Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

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