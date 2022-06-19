Кулибали отказался переходить в "Ювентус": названа причина

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Кулибали отказался переходить в "Ювентус": названа причина

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали не хочет переходить в "Ювентус", сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, футболист полагает, что туринский клуб является принципиальным соперником для "Наполи", поэтому не намерен предавать неаполитанцев. Ранее сообщалось, что африканцем также интересуется "Барселона".

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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