Кулибали отказал "Барселоне"

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Кулибали отказал "Барселоне"

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали отказался стать игроком "Барселоны", сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, футболист в принципе не хочет никуда переходить, так как намерен остаться в неаполитанском клубе. Ранее он отказал "Ювентусу".

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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