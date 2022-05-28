Кулибали может покинуть "Наполи" этим летом

Фото: твиттер Кулибали\Автор неизвестен

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Луис Мигельсанц, контракт Кулибали истекает в 2023 году, и "Наполи" уже сообщил окружению защитника, что он может уйти, если поступит предложение, выгодное для всех сторон.

По информации источника, "Барселона" знает, что они могут подписать его за примерно 30 миллионов евро, хотя несколько итальянских команд также очень заинтересованы в его подписании.

Отмечается, что "Барса" связалась с "Наполи" около двух месяцев назад, чтобы узнать ситуацию. В то время итальянский клуб отказался от переговоров, поскольку пытался продлить контракт с игроком.

Теперь стало ясно, что сделка невозможна, и они будут выслушивать предложения.

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