Кулибали хочет перейти в "Барселону"

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Кулибали хочет перейти в "Барселону"

Фото: Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали передумал оставаться в итальянском клубе и хочет перейти в "Барселону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист не хочет оставаться в Италии в случае ухода из клуба. Интерес к игроку также проявляет "Ювентус".

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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