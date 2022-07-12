Кулибали близок к переходу в "Челси"

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали близок к переходу в лондонский "Челси", сообщает журналист Давид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста порядка 40 миллионов евро. Кроме того, "аристократы" практически согласовали контракт с игроком.

В прошлом сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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