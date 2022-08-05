Кукурелья стал игроком "Челси"

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Кукурелья стал игроком "Челси"

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья стал игроком "Челси".

Как говорится на сайте лондонского клуба, левый защитник подписал контракт сроком на шесть лет.

За испанского футболиста "аристократы" заплатят 55+7 млн фунтов.

"Я действительно счастлив. Переход в один из лучших клубов мира – огромная возможность для меня. Я буду усердно работать, чтобы чувствовать себя здесь счастливым и помогать команде", – сказал Кукурелья.

В минувшем сезоне испанец сыграл 38 матчей за «чаек» во всех турнирах и забил 1 гол.

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