Кукурелья установил рекорд "Челси"

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Кукурелья установил рекорд "Челси"

Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен

Испанец Марк Кукурелья стал самым дорогим защитником в истории "Челси", сообщает портал Transfermarkt.

Английский клуб заплатил за футболиста 65,3 миллиона евро. Предыдущей самой дорогой покупкой "Челси" среди защитников был Бен Чилуэлл (50,2 млн евро). 

Топ-10 самых дорогих защитников в истории "Челси" выглядит так:

1. Марк Кукурелья - 65,3 млн

2. Бен Чилуэлл - 50,2

3. Калиду Кулибали - 38

4. Антонио Рюдигер - 35

5. Давид Луиз - 35

6. Хуан Куадрадо - 31

7. Рикарду Карвалью - 30

8. Абдул-Рахман Баба - 26

9. Давид Луиз - 26

10. Давиде Дзаппакоста - 25.

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