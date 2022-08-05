Фото: инстаграм Марка Кукурельи/Автор неизвестен

Испанский защитник "Брайтона" Марк Кукурелья прошёл медицинское обследование для "Челси".

В ближайшее время стороны подпишут финальные документы, о чем сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

За футболиста лондонский клуб заплатит 68 + 9 млн евро в виде бонусов.

В прошлом сезоне испанец провёл 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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