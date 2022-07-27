"Куинз Парк Рейнджерс" может подписать украинского таланта

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"Куинз Парк Рейнджерс" может подписать украинского таланта

Фото: сайт "Брэкнелл Таун"/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" Марко Подоляк может перейти в "Куинз Парк Рейнджерс", сообщает West London Sport.

По сведениям источника, футболист в настоящее время находится на просмотре в английском клубе. Ранее он тренировался в расположении клуба "Брэкнелл Таун".

18-летний Подоляк является воспитанником "Динамо". Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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