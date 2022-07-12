Кудряшов трогательно попрощался со сборной России

Фото: твиттер Федора Кудряшова/Автор неизвестен

Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России.

12 июля о решении футболиста сообщила пресс-служба национальной команды.

"Спасибо за все, Федя", — говорится в Telegram-канале сборной.

Сам футболист также попрощался с командой: "Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу".

Отметим, что защитник провел за главную команду страны 41 матч и забил один мяч.

Не пропустите: "Рома" и "Марсель" нацелились на лучшего игрока РПЛ. | https://dailysports.net