Кудряшов трогательно попрощался со сборной России
Фото: твиттер Федора Кудряшова/Автор неизвестен
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России.
12 июля о решении футболиста сообщила пресс-служба национальной команды.
"Спасибо за все, Федя", — говорится в Telegram-канале сборной.
Сам футболист также попрощался с командой: "Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу".
Отметим, что защитник провел за главную команду страны 41 матч и забил один мяч.
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