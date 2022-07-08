Кубок лиги и Кубок России могут соединить в один турнир
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
И.о. президента РПЛ Александр Алаев не исключил, что в новом сезоне формат Кубка России будет изменен.
В частности, турнир могут соединить с Кубком лиги.
"Могу сказать, что в РФС рассматривается несколько вариантов изменения формата Кубка России, один из вариантов – смешение Кубка лиги и Кубка России по системе "дабл-иллюминейшн".
Я точно не против Кубка лиги, свою позицию уже говорил. Любой формат, который принесет дополнительную практику клубам, я только поддержу. У любого проекта есть нюансы и сложности, все ли клубы потянут столько игр, много сложностей с логистикой, с глубиной составов команд.
Финансовые гарантии, которые предложены сейчас, не до конца отвечают на все вопросы. Конкретного предложения от вещателя нет.
Также есть вопросы согласования с Минспортом и правоохранительными органами по поводу карты болельщика – будет ли турнир проводиться с картой болельщика. В постановлении о карте болельщика говорится о финале Кубка России и РПЛ", – сказал Алаев.
Не пропустите: Семак рассказал о потерях "Зенита" перед матчем за Суперкубок. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Интер" откажется от Дибалы
-
Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"
-
У Роналду мало шансов уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта
-
"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"
-
Ди Мария перешел в "Ювентус"
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Реала"
-
Кавани может вернуться в Серию А
-
Лангле перешел в "Тоттенхэм"
-
Жезус забил два гола в дебютном матче за "Арсенал"
-
"Аякс" купил форварда "Тоттенхэма"
-
Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"
-
"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по аргентинцу из "Аякса"
-
Погба намекнул на возвращение в "Ювентус"
-
Джек Уилшер завершил карьеру
-
"Зенит" победил "Спартак" в матче легенд
-
Фернандеш получил номер легенды "МЮ"
-
"Лацио" договорился с капитаном "Милана"
-
Роналду не поехал на предсезонный сбор "Манчестер Юнайтед"
-
Роша хочет прекратить сотрудничество со "Спартаком"