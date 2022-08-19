"Крылья Советов" упустили победу над "Факелом"

Фото: твиттер Максима Глушенкова/Автор неизвестен

В матче 6-го тура РПЛ "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с "Факелом" со счетом 1:1.

На 61-й минуте счет открыл Максим Глушенков, но вскоре равновесие восстановил Максим Максимов.

"Крылья Советов", набрав шесть очков, вышли на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" с 4 очками поднялся на 12-ю позицию.

"Крылья Советов" – "Факел" - 1:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 61 - 1:0, Максимов, 65 - 1:1

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Липовой (Якуба, 73), Соколов (Хубулов, 85), Витюгов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко (Шитов, 73).

"Факел": Свинов, Суслов (Черов, 76), Божин, Морозов, Шляков (Мастерной, 85), Альшин (Магаль, 46), Акбашев, Мендель, Дмитриев (Квеквескири, 76), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 61).

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