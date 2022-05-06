"Крылья Советов" разнесли "Динамо" в матче РПЛ
Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле разгромили московское "Динамо" со счетом 5:2.
Победу хозяевам принесли дубль Максима Глушенкова, голы Владислава Сарвели, Антона Зиньковского и Сергея Пиняева. В составе гостей отличились Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев.
"Крылья Советов", набрав 41 очко, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 52 очками осталось на второй позиции.
"Крылья Советов" – "Динамо" - 5:2 (1:1)
Голы: Глушенков, 22 - 1:0, Бальбуэна, 41 - 1:1, Сарвели, 55 - 2:1, Глушенков, 71 - 3:1, Грулев, 74 - 3:2, Зиньковский, 80 - 4:2, Пиняев, 90 - 5:2
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Гапонов, Барач, Горшков, Фернандо, Якуба (Витюгов, 89), Зиньковский (Липовой, 89), Ежов (Пиняев, 82), Сарвели (Коваленко, 82), Глушенков (Цыпченко, 76).
"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Лаксальт, Фомин, Моро (Макаров, 64), Захарян, Грулев, Н`Жи (Лесовой, 64), Тюкавин (Гладышев, 84).
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