"Крылья Советов" разнесли "Динамо" в матче РПЛ

Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле разгромили московское "Динамо" со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубль Максима Глушенкова, голы Владислава Сарвели, Антона Зиньковского и Сергея Пиняева. В составе гостей отличились Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев.

"Крылья Советов", набрав 41 очко, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 52 очками осталось на второй позиции.

"Крылья Советов" – "Динамо" - 5:2 (1:1)

Голы: Глушенков, 22 - 1:0, Бальбуэна, 41 - 1:1, Сарвели, 55 - 2:1, Глушенков, 71 - 3:1, Грулев, 74 - 3:2, Зиньковский, 80 - 4:2, Пиняев, 90 - 5:2

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Гапонов, Барач, Горшков, Фернандо, Якуба (Витюгов, 89), Зиньковский (Липовой, 89), Ежов (Пиняев, 82), Сарвели (Коваленко, 82), Глушенков (Цыпченко, 76).

"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Лаксальт, Фомин, Моро (Макаров, 64), Захарян, Грулев, Н`Жи (Лесовой, 64), Тюкавин (Гладышев, 84).

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