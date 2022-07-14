"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"
Фото: скриншот с YouTube
"Крылья Советов" намерены арендовать 19-летнего форварда "Спартака" Владислава Шитова.
Как сообщает источник "Чемпионата", самарский клуб хочет взять Шитова в аренду сроком на один год, при этом у самарского клуба не будет права выкупа футболиста.
Отметим, что Шитов выступал за сборную России до 19 лет, за которую у нападающего восемь матчей и два мяча. В прошлом сезоне он играл за "Спартак-2". Всего он провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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