"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"

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"Крылья Советов" намерены арендовать 19-летнего форварда "Спартака" Владислава Шитова.

Как сообщает источник "Чемпионата", самарский клуб хочет взять Шитова в аренду сроком на один год, при этом у самарского клуба не будет права выкупа футболиста.

Отметим, что Шитов выступал за сборную России до 19 лет, за которую у нападающего восемь матчей и два мяча. В прошлом сезоне он играл за "Спартак-2". Всего он провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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