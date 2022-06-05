Крыховяк собирается вернуться в "Краснодар"

Фото: твиттер Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк намерен вернуться в "Краснодар", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист не намерен продолжать выступления за АЕК, за который он играл на правах аренды, так как ему не понравилось в Греции. Что касается "Краснодара", то в клубе ему платят три миллиона евро в год, и такую зарплату ему не удастся нигде получить.

В завершившемся сезоне 32-летний Крыховяк провел за АЕК девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Краснодар" начал переговоры по трансферу Агаларова. | https://dailysports.net