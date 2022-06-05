Крыховяк собирается вернуться в "Краснодар"
Фото: твиттер Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк намерен вернуться в "Краснодар", сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, футболист не намерен продолжать выступления за АЕК, за который он играл на правах аренды, так как ему не понравилось в Греции. Что касается "Краснодара", то в клубе ему платят три миллиона евро в год, и такую зарплату ему не удастся нигде получить.
В завершившемся сезоне 32-летний Крыховяк провел за АЕК девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Краснодар" начал переговоры по трансферу Агаларова. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" продаст Жуджлу в бельгийский топ-клуб
-
Винисиус едва не подрался со звездным партнером в расположении сборной Бразилии
-
Ван де Бек вернется в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Баварии" высказались о будущем Левандовски
-
"Милан" намерен выкупить трансфер защитника "Ромы"
-
"Ливерпуль" отказался покупать таланта "Барселоны"
-
"Ювентус" хочет купить сына Симеоне: названа сумма трансфера
-
Дембеле может перейти из "Барселоны" только в один клуб
-
Крыховяк собирается вернуться в "Краснодар"
-
В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучший гол сезона
-
Гнабри не перейдет в "Реал"
-
"Реал" получит на трансферы космическую сумму
-
Мане ответил на слухи о своем уходе из "Ливерпуля"
-
В Баварии пытаются уговорить лидера остаться в команде
-
Сборная Италии удивила статистикой в последних матчах
-
Гётце получил еще одно заманчивое предложение
-
В "Сочи" оценили неожиданный взлет команды
-
Fan ID в России могут отменить
-
Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры
-
Успех Армении, провал Англии, ничья Италии и Германии: результаты Лиги наций 4 июня